Edinilen bilgiye göre, bir mermer ocağında çalışan ve bir süredir eşiyle ayrı yaşayan Gedikoğlu, aynı evde ikamet ettiği 15 yaşındaki oğlu tarafından sabah saatlerinde odasında hareketsiz halde keşfedildi.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Gedikoğlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Gedikoğlu’nun cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.