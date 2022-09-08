Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 2 kişi öldü

Menteşe ilçesi Çakmak Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek beton zemine çarptı.



Kaza sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.



Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri de olay yerine hareket ederken, kazada Çetin Gökçe ve Yakup Gökçe isimli iki kişinin hayatını kaybetti.



Kazada Yusuf G. ile Mehmet G. ise yaralandı.

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