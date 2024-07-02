Muğla'da feci kaza. Yaralılar var

Kaynak: İHA
Muğla'da feci kaza. Yaralılar var

Muğla'nın Menteşe ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Olay, bir otomobilin Rıfat Ayaydın Caddesi'nde ilerlerken, Cevizli Sokak'tan Leyla Sokak'a doğru gitmekte olan 48 P 9905 plakalı kamyonetle çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazaya tanık olan vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılara ilk müdahaleleri yapıldı.

Yaralılar, Menteşe Devlet Hastanesi ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri, yaralıların durumunun hafif olduğunu bildirdi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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