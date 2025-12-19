Yasa dışı göçlerle mücadele kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen kişilere operasyon tüm hızıyla sürüyor.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen teknik takip çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4’ü sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, organizatör konumunda bulunan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.