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Muğla'da sağanak yağış etkili oldu

Muğla'da kısa süreli etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 14:41
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Muğla'da gök gürültülü sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Muğla'da sağanak yağış etkili oldu
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Muğla’nın Milas ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan yağmur, zaman zaman şiddetini artırarak devam etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Milas'ta kısa süreli etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, gündelik yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Milas bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Milas için bugün ve yarın için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken; gök gürültülü sağanak yağışa karşı dikkatli olunması isteniyor. 

Meteoroloji’den yapılan uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Gün ortasında başlayan ve kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, kırsalda da hayatı olumsuz etkilendi.

(Kaynak: İHA)

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