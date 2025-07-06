Muğla’da hava sıcaklığı 4-6 derece artacak

Kaynak: İHA
Muğla’da hava sıcaklığı 4-6 derece artacak

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla bölgesinde 12 Temmuz tarihine kadar hava sıcaklığının 4-6 derece artacağı açıklandı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Muğla bölgesinde 12 Temmuz tarihine kadar hava sıcaklığının 4-6 derece artacağı açıklandı.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; iç kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Cumartesi gününden itibaren artarak, mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Muğla'da 5 Temmuz 2025 ile 12 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklığının 38-40 C'ye kadar çıkması beklenmektedir" denildi.

Son Haberler
Aynı kavşakta 1 saat arayla 2 motosiklet kazası: 1 yaralı var
Aynı kavşakta 1 saat arayla 2 motosiklet kazası: 1 yaralı var
Gaziosmanpaşa’da insanlık dışı olay! Şikâyetin Bedeli ağır oldu
Gaziosmanpaşa’da insanlık dışı olay! Şikâyetin Bedeli ağır oldu
Turizmin başkentinde faciaya ramak kala! Doğru müdahaleyle engel olundu
Turizmin başkentinde faciaya ramak kala! Doğru müdahaleyle engel olundu
Ozzy Osbourne’dan tarihi veda: Black Sabbath son kez sahnede!
Ozzy Osbourne’dan tarihi veda: Black Sabbath son kez sahnede!
ABD ve Filipinler ortak hava tatbikatı için gün sayıyor
ABD ve Filipinler ortak hava tatbikatı için gün sayıyor