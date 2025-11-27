Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evinde rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden 18 yaşındaki Neslinur Topal'ın ölümüyle ilgili Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve adli tıp raporları sonucunda netleşecektir" denildi.

Seydikemer'de meydana gelen olayda, evlerinde rahatsızlanan üç kardeş zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalelerinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kardeşlerden 18 yaşındaki Neslinur Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki kardeşin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Muğla Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, ''Seydikemer ilçemizde evlerinde rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve sonrasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 3 kardeşten Neslinur Topal (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Diğer iki kardeşin tedavileri devam etmektedir. Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup, zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve adli tıp raporları sonucunda netleşecektir. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerimizin konuya ilişkin çok yönlü çalışmaları devam etmektedir'' ifadelerine yer verildi.