Muğla'da helikopter hastaneye çarptı! Çok sayıda ekip olay yerinde

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Muğla Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, yakınındaki boş alana düştü. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilirken, hayatını kaybeden 4 kişiden 1'inin pilot, 3'ünün sağlık çalışanı olduğu öğrenildi

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, yakınındaki boş araziye düştü. Ekipler olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

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Kötü haber sabah saatlerinde Muğla'dan geldi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne helikopter çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle helikopter boş alana düştü.

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Çok sayıda ekip olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilirken, hayatını kaybeden 4 kişiden 1'inin pilot, 3'ünün sağlık çalışanı olduğu öğrenildi

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

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