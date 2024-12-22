Muğla'da helikopter hastaneye çarptı! Çok sayıda ekip olay yerinde

Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, yakınındaki boş araziye düştü. Ekipler olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.
Kötü haber sabah saatlerinde Muğla'dan geldi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne helikopter çarptı.
Çarpmanın etkisiyle helikopter boş alana düştü.
Çok sayıda ekip olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilirken, hayatını kaybeden 4 kişiden 1'inin pilot, 3'ünün sağlık çalışanı olduğu öğrenildi
OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER