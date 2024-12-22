Muğla’da helikopter kazasında hayatını kaybedenlere karanfilli veda

Kaynak: İHA
Muğla’da helikopter kazasında hayatını kaybedenlere karanfilli veda

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan helikopter kazasının ardından kaza bölgesine gelen vatandaşlar kurulan polis barikatlarına karanfil bıraktı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan helikopter kazasının ardından kaza bölgesine gelen vatandaşlar kurulan polis barikatlarına karanfil bıraktı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen ambulans helikopter kazasında 2 pilot, 1 doktor ve 1 sağlık personeli hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yeri polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri kapsamında barikatlarla çevrildi. Olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından, cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın ardından, bölgeyi güvenlik çemberine alan polis barikatlarının önünde duygusal anlar yaşandı. Vatandaşlar, kazada hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve pilotlar için saygı göstermek amacıyla barikatlara karanfiller bıraktı.

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