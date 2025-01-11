Muğla'da husumetlileri tarafından öldürüldü

Kaynak: İHA
Muğla'da husumetlileri tarafından öldürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 yaşındaki Aşkın Büyükaşık, husumetlileri tarafından önce darp edildi sonra bıçaklandı. Genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana Seyhan nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Aşkın Büyükaşık ile Mehmet B. ve Mustafa İ. arasında alacak verecek meselesinden husumet başladı. Dün akşam saatlerinde Bodrum ilçesi Karaova Mahallesi'ndeki evine giden Aşkın Büyükaşık'ın önünü Mehmet B. ve Mustafa İ. kesti. Aralarında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Kavgada husumetlileri tarafından darp edilip karın bölgesinden bıçaklanan Aşkın Büyükaşık, ağır şekilde yaralandı. Yere yığılan Büyükaşık'ı fark eden ailesinin ihbarının ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Ambulansa alınan yaralının duran kalbi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yeniden çalıştırıldı. Aşkın Büyükaşık, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Olayın ardından araca inip bölgeden uzaklaşan 2 şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT timlerinin takibi sonucunda 2 şüpheli kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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