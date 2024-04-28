Muğla'da iki minibüs çarpıştı. 4’ü ağır 14 kişi yaralandı

Muğla'da iki minibüs çarpıştı. 4’ü ağır 14 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Muğla’da iki minibüsün çarpıştığı kaza sonucu 4’ü ağır 14 kişi yaralandı. Kaza sonrası yanmaya başlayan iki minibüs kullanılmaz hale geldi.
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Muğla'da iki minibüs çarpıştı. 4’ü ağır 14 kişi yaralandı 1

Muğla'nın Milas ilçesinde iki minibüsün çarpıştı. Kaza sonucu 4ü ağır 14 kişi yaralandı.

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Muğla'da iki minibüs çarpıştı. 4’ü ağır 14 kişi yaralandı 2

Milas-Muğla kara yolu Menteş Kavşağında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre sürücüleri henüz belirlenemeyen 48 S 5086 plakalı servis minibüsü ile 48 BR 882 plakalı ticari minibüs çarpıştı.

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Muğla'da iki minibüs çarpıştı. 4’ü ağır 14 kişi yaralandı 3

Kaza sonucu 4’ü ağır 14 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine Milas Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Muğla'da iki minibüs çarpıştı. 4’ü ağır 14 kişi yaralandı 4

Kazadan sonra araçlar yangın çıktı

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Muğla'da iki minibüs çarpıştı. 4’ü ağır 14 kişi yaralandı 5

Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Muğla'da iki minibüs çarpıştı. 4’ü ağır 14 kişi yaralandı 6

Kaza sonrası çıkan yangın sonucunda her iki araç kullanılamaz hale geldi.

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Muğla'da iki minibüs çarpıştı. 4’ü ağır 14 kişi yaralandı 7
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Muğla'da iki minibüs çarpıştı. 4’ü ağır 14 kişi yaralandı 8
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