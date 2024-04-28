Muğla'da iki minibüs çarpıştı. 4’ü ağır 14 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde iki minibüsün çarpıştı. Kaza sonucu 4ü ağır 14 kişi yaralandı.
Milas-Muğla kara yolu Menteş Kavşağında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre sürücüleri henüz belirlenemeyen 48 S 5086 plakalı servis minibüsü ile 48 BR 882 plakalı ticari minibüs çarpıştı.
Kaza sonucu 4’ü ağır 14 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine Milas Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazadan sonra araçlar yangın çıktı
Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaza sonrası çıkan yangın sonucunda her iki araç kullanılamaz hale geldi.