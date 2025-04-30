Muğla’da iki saat arayla iki deprem! Halk sokaklara döküldü (30 Nisan 2025)

Bu sabah saat 6.39’da Muğla'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre; Muğla'nın Marmaris ilçesi merkezli 3,8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin, yerin 9,9 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Sabah gerçekleşen 3,8 büyüklüğündeki depremden yaklaşık iki saat sonra saat 8.36'da meydana gelen Muğla bir kez daha sallandı. Bu kez Datça açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4,4 olarak açıklandı.

2 saat arayla art arda gelen iki deprem Muğla’da paniğe yol açarken halk sabahın erken saatlerinde sokaklara indi.