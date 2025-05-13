Muğla’da ilginç olay! Jandarma peşine düştü

Kaynak: DHA

Muğla’nın Ula ilçesinde, sahibinde kaçan maymunu gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Jandarma maymunu yakalamakta güçlük çekti. Ekipler kaçan maymunun kime ait olduğu tespit etmek için harekete geçti.

Ula'nın Kızılağaç mahallesinde, bir maymunun dolaştığını görenler, durumu mahalle muhtarı Güler Keleş'e bildirdi. Kısa zamanda maymunun bulunduğu bölgeye giden muhtar Keleş, aç olan hayvana muz vererek besledikten sonra jandarmaya bilgi verdi.

Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süre peşinden koştukları maymunu yakalayıp, Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Maymunun kafesinden kaçtığı ve tasmasından sahipli olduğu düşünüldüğü bildirildi. Maymunun sahibinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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