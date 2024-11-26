Muğla'da iş kazası: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla'da iş kazası: 1 ölü

Muğla'nın Yatağan ilçesi Kozağaç Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer işletmesinde iş kazası meydana geldi. Kazada 20 yaşındaki genç işçi hayatını kaybetti.

Olay, Muğla'da 26 Kasım 2024 günü saat 00.20 sıralarında yaşandı. Ceyhun Avcı, çalıştığı maden ocağında mermer bloğunun kesimi sırasında bloklardan birinin koparak başına düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi ön raporunda, şantiye şefi M.K.'nın ihmali olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine 1978 doğumlu şantiye şefi M.K., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğü ve iş güvenliği önlemlerinin incelendiği bildirildi.

Muğla'da iş kazası: 1 ölü

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