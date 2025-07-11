Muğla'da kahreden kaza: Genç kızın trajik sonu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Muğla'da kahreden kaza: Genç kızın trajik sonu!

Muğla'da devrilen motosikletteki 25 yaşındaki Sude Koyuncu hayatını kaybetti, sürücü Soner Kütahya ise yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Muğla Fethiye ilçesi Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Soner Kütahya'nın kontrolünü kaybettiği 48 ASM 575 plakalı motosiklet devrildi.

Muğla'da kahreden kaza: Genç kızın trajik sonu!

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikletteki Sude Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Muğla'da kahreden kaza: Genç kızın trajik sonu!​​​​​​​

Koyuncu'nun cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Yaralanan motosikletin sürücüsü Kütahya ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soner Kütahya'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.​​​​​​​ Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Muğla'da kahreden kaza: Genç kızın trajik sonu!​​​​​​​

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