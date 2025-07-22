Muğla'da kahreden kaza! Kayınvalide ve oğlu hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Muğla'da kahreden kaza! Kayınvalide ve oğlu hayatını kaybetti

Muğla'da yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Nihal Gök Eğri (46) ağır yaralanırken, yanındaki oğlu Erdem Mustafa Eğri (5) ile kayınvalidesi Döndü Eğri (66) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Muğla Fethiye ilçesi Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı'nda meydana geldi. Nihal Gök Eğri'nin kontrolünü yitirdiği 48 ARM 144 plakalı otomobil, kaldırımı aşıp yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

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Otomobil sürücüsü Eğri ağır yaralanırken, yanındaki oğlu Erdem Mustafa Eğri ile kayınvalidesi Döndü Eğri hayatını kaybetti.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Nihal Gök Eğri, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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