Muğla'da kahreden kaza! Kurye hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Muğla'da kahreden kaza! Kurye hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kurye Hasan Arslan (22), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Babataşı Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi'nde meydana geldi. M.C.A.'nın kullandığı 42 AGG 725 plakalı otomobil ile Hasan Arslan yönetimindeki 45 HE 747 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada kurye Arslan ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Arslan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hasan Arslan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Arslan'ın cenazesinin yarın toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'ya gönderileceği öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

motosikletli-kurye-kazada-yasamini-yitir-816382-241776.jpg

motosikletli-kurye-kazada-yasamini-yitir-816381-241776.jpg

motosikletli-kurye-kazada-yasamini-yitir-816380-241776.jpg

motosikletli-kurye-kazada-yasamini-yitir-816379-241776.jpg

motosikletli-kurye-kazada-yasamini-yitir-816378-241776.jpg

Son Haberler
Enerji içeceklerinin karanlık yüzü ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı
Enerji içeceklerinin karanlık yüzü ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı
Kaçak madenlere patlayıcı darbe! Ocaklar tek tek patlatıldı
Kaçak madenlere patlayıcı darbe! Ocaklar tek tek patlatıldı
Süper Lig'den vazgeçti alt lige gidiyor
Süper Lig'den vazgeçti alt lige gidiyor
Saray’dan Bülent Arınç’a sert tehdit: Sesini kesse iyi olur
Saray’dan Bülent Arınç’a sert tehdit: Sesini kesse iyi olur
Camilerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit
Camilerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit