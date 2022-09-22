22 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 17:01
Takip Et

Muğla'da kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü

Kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü
+
Aa
-

Kaza, Milas - Bodrum karayolu Karakaya Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bodrum’dan Milas’a doğru seyreden Güray Güder’in kontrolündeki 48 LS 273 plakalı kamyonet, Burak T. idaresindeki aynı yönde seyreden 48 AIV 983 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta kontrolden çıkarak, yolun sağ tarafında bulunan yağmur suyu kanalına devrildi. 

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları yerlerden çıkarılıp, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Güray Güder, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır şoförü Burak T.’nin tedavisi ise devam ettiği öğrenildi. 

Kaza nedeniyle Bodrum - Milas karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Güvenlik güçleri başka kazanın meydana gelmemesi için tedbirler alırken, trafik tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
1
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
2
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
﻿Erdoğan'ın oylarındaki son durum son ankette ortaya çıktı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
3
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
4
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
﻿Kestane Karası Fırtınası kapıya dayandı. Fırtınanın hangi gün başlayacağı açıklandı. Her yere uyarı gönderildi
﻿Kılıçdaroğlu'na Elazığ'da pankart provokasyonu yapılmıştı: Afişleri basan şirket Cumhur İttifakı'nın talebiyle yaptıklarını açıkladı
5
﻿Kılıçdaroğlu'na Elazığ'da pankart provokasyonu yapılmıştı: Afişleri basan şirket Cumhur İttifakı'nın talebiyle yaptıklarını açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu'na Elazığ'da pankart provokasyonu yapılmıştı: Afişleri basan şirket Cumhur İttifakı'nın talebiyle yaptıklarını açıkladı
﻿Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın
6
﻿Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın
﻿Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın
﻿Flaş. Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur tutuklandı
7
﻿Flaş. Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur tutuklandı
﻿Flaş. Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur tutuklandı
﻿Kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü
﻿Kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü
﻿Kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü
﻿Apple üreticilerinden şaşırtan açıklama: Kırık ekran kendi kendine onarılacak
﻿Apple üreticilerinden şaşırtan açıklama: Kırık ekran kendi kendine onarılacak
﻿Apple üreticilerinden şaşırtan açıklama: Kırık ekran kendi kendine onarılacak
﻿Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti
﻿Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti
﻿Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti
﻿New York borsası FED kararı sonrası yatay seyirle açıldı
﻿New York borsası FED kararı sonrası yatay seyirle açıldı
﻿New York borsası FED kararı sonrası yatay seyirle açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.