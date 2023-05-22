Muğla’da kanalizasyon çalışmaları tam gaz devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi’nde başlatılan 8 bin 750 metre uzunluğundaki kanalizasyon çalışmasının 3 bin 330 metresi tamamlandı. Proje yaklaşık 15 Milyon TL’ye mal olacak.

Muğla’da kanalizasyon çalışmaları tam gaz devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde altyapıyı güçlendirmek, altyapı hizmetlerinden yararlanma oranını arttırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum, Fethiye, Milas ilçelerinde önemli altyapı yatırımları yapan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Menteşe’nin Düğerek mahallesi için de harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Düğerek Mahallesinde ilk etapta 13 bin kişiye hizmet verecek 8 bin 750 metrelik kanalizasyon hattı çalışması başlattı.

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3 BİN 330 METRESİ TAMAMLANDI

Düğerek Mahallesi’nde başlatılan 8 bin 750 metrelik kanalizasyon hattı çalışmasının 3 bin 330 metresi tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 515 adet parsel bağlantısının 131’i tamamlanırken, 164 adet muayene bacasının 72 tanesi bitirildi.

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İLK ETAP YAKLAŞIK 15 MİLYON TL’YE MAL OLACAK

İki etaptan oluşacak proje kapsamında Düğerek Mahallesi’ne toplam 14 bin metre kanalizasyon hattı yapılacak. Projenin ilk etabı 14 milyon 988 bin TL yatırımla 8 bin 750 metrelik kanalizasyon hattından oluşuyor. Düğerek Mahallesi’nde oluşan atık su mahalleye yakın olan Muğla Atık Su Arıtma Tesisi’ne iletilerek arıtılacak.

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