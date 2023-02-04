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Muğla'da karikatüristler konuşacak: Başvurular başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek “Eğitim” temalı uluslararası karikatür yarışmasının başvuruları başladı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 15:16
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Muğla'da karikatüristler konuşacak

Muğla'da karikatüristler konuşacak: Başvurular başladı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen uluslararası karikatür yarışmasının teması bu yıl “Eğitim” olarak belirlendi. Karikatür yarışmasına katılmak isteyenlerin eserlerini, 21 Nisan 2023 Cuma Günü mesai bitimine kadar “Muğla Büyükşehir Belediyesi 4. Uluslararası Karikatür Yarışması’’ başlığı ile sanatçının adı, soyadı, şehri ve ülkesi yazılarak, [email protected] adresine göndermeleri yeterli olacak.

5 Mayıs 2023 tarihinde sonuçları açıklanacak yarışmaya amatör ve profesyonel tüm karikatüristler katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru şartnamesine, 'https://www.mugla.bel.tr/duyuru/mugla-buyuksehir-belediyesi-4-uluslararasi-karikatur-yarismasi-sartnamesi' linkinden ulaşılabilecek.

Yarışmasının seçici kurulu, ünlü karikatüristler Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Savaş Ünlü, Şevket Yalaz, Abdülkadir Uslu, Sarkis Paçacı, Ahmet Önel, Mehmet Selçuk ve Muğla Büyükşehir Belediyesi raportöründen oluşuyor.

Yarışmada dereceye girenler için ödüller ise şu şekilde belirlendi:

- Birincilik Ödülü : 15.000 TL

- İkincilik Ödülü : 10.000 TL

- Üçüncülük Ödülü : 7.500 TL

- Mansiyon (3 Adet) : 5.000 TL

- 18 Yaş Altı (10-18) iki kişiye : 2.500 TL Özel Ödülü

- Necati Abacı özel ödülü : 3.000 TL 

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