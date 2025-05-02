Muğla'da kaza: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Muğla'da kaza: 2 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Saklıkent kavşağında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Saklıkent kavşağında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Saklıkent kavşağında iki aracın çarpışması sonrası meydana gelen kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine 112 ambulans, polis trafik, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Eşençayına devrilen 17 AEH 334 plakalı kamyon sürücüsü Veysel K. yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kamyon sürücüsü Veysel K. ve otomobil sürücüsü Ali M. hastaneye sevk edildi.

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