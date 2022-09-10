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Köpeği ağaca asarak öldüren şahıs serbest bırakıldı

Muğla'da, 6 ay önce bir köpeğin iple boğazından ağaca asılı bulunmasıyla ilgili şüpheli Y.K. gözaltına alındı. Köpeği, sahibiyle yaşadıkları tartışma nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Y.K., savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 14:55
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Muğla'da köpeği ağaca asarak öldüren şahıs serbest bırakıldı

Köpeği ağaca asarak öldüren şahıs serbest bırakıldı
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Olay, 6 Mart’ta, saat 18.00 sıralarında, Ula ilçesinin turistik ve ‘Sakin Şehir’ olarak bilinen Akyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Tarihi kaya mezarları bölgesinde gezintiye çıkanlar, zeytin ağacında iple asılı haldeki ölü av köpeğini fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri Levent Arslan’a ait av köpeğin zeytinlik alanda ağaca asılarak öldürülmesinin ardından olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Muğla Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 6 aylık çalışma sonunda 1 şüphelinin izine rastladı. Ekipler tarafından adresi tespit edilen şüpheli Y.K. yakalandı. Gözaltına alınan Y.K., jandarmadaki ifadesinde, köpeği sahibiyle yaşadıkları tartışma nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Y.K., ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı.

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