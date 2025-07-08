Muğla'da korkunç olay! Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Muğla'da korkunç olay! Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Muğla'da korkunç bir olay yaşandı. 75 yaşındaki baba Şaban M., tartıştığı oğlu 48 yaşındaki Hilmi M.'yi bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Seydikemer ilçesine bağlı Arsa Mahallesi'nde meydana geldi. Şaban M. ile oğlu Hilmi M. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Şaban M., eline geçirdiği bıçakla oğlunu yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hilmi M., ambulansta hayatını kaybetti. Şaban M. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mahalle sakinleri, baba-oğul arasında uzun süredir sorunlar yaşandığını, son 1 yıldır evlerine sık sık jandarma ekiplerinin geldiğini söyledi.

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