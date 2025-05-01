Muğla’da korkutan deprem! (1 Mayıs 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Muğla’da korkutan deprem! (1 Mayıs 2025)

Muğla’da saat 02.48'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Muğla’nın Bodrum ilçesinde saat 02.48’te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

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