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Muğla’da korkutan deprem

Muğla açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 01:21
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Muğla’da korkutan deprem

Muğla’da korkutan deprem
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Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada depremin Muğla’nın Gökova Körfezi’nde meydana geldiği belirtildi.

3.9 büyüklüğündeki depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

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