﻿Muğla’da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada depremin Muğla’nın Gökova Körfezi’nde meydana geldiği belirtildi.
3.9 büyüklüğündeki depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada depremin Muğla’nın Gökova Körfezi’nde meydana geldiği belirtildi.
3.9 büyüklüğündeki depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
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