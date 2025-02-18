Muğla'da korkutan yangın!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muğla'da korkutan yangın!

Muğla'nın Yatağan ilçesi Bahçeyaka Mahallesi'nde M.A.K'ye ait müstakil evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay Muğla'nın Yatağan ilçesi Bahçeyaka Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A.K'ye ait bahçeli evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Yatağan itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı, maddi hasarla atlatıldığı öğrenilirken, ekiplerin yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattığı öğrenildi.

Muğla'da korkutan yangın!

Muğla'da korkutan yangın!

Muğla'da korkutan yangın!

Muğla'da korkutan yangın!

Muğla'da korkutan yangın!

Muğla'da korkutan yangın!

Son Haberler
Kaçak keklik avladı, tazminat cezası yedi!
Kaçak keklik avladı, tazminat cezası yedi!
Bakan Işıkhan'dan istihdam ve iş gücüne katılım açıklaması: Tarihi zirveye ulaştık
Bakan Işıkhan'dan istihdam ve iş gücüne katılım açıklaması: Tarihi zirveye ulaştık
Esenlerde haraketli gece! Caddeyi savaş olanına çevirdiler
Esenlerde haraketli gece! Caddeyi savaş olanına çevirdiler
Balmumu heykellerin gizemi! Zamanın ötesinde sanat
Balmumu heykellerin gizemi! Zamanın ötesinde sanat
MSB'den NATO paylaşımı! Katılımın 73'üncü yıl dönümü
MSB'den NATO paylaşımı! Katılımın 73'üncü yıl dönümü