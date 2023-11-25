Muğla'da metrelerce büyüklükte hortum

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi olumsuz hava koşullarından dolayı oluşabilecek doğal afetlere karşı uyarıda bulunmuştu.

Yapılan uyarı sonrasında Dalaman ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Fırtınayla ile birlikte oluşan hortum bazı evlerin çatılarını uçururken, elektrik direkleri ve ağaçları da devirdi.

'Hava Forum' adlı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, hortumun metrelerce büyük olduğu görüntülendi.