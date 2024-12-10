Muğla'da minibüsün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Muğla'da minibüsün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs devrildi altında kalan sürücü ise yaşamını yitirdi.

Kaza, Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana geldi. Enes Y. idaresindeki 07 BBL 394 plakalı minibüs Fethiye-Ölüdeniz yolu Oluklu mevkiinde devrildi.

Yapılan ihbar sonrasında kaza yerine kısa zamanda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Bölgeye ulaşan ekipler, sürücünün olay yerinde y​​​​​​​aşamını yitirdiği belirledi.

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Devrilen minibüsün altında kalan sürücüyü çıkarmak için ekipler yoğun çaba sarf etti.

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Kazada yaşamını yitiren Enes Y.'nin cenazesi savcının talimatı ile Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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