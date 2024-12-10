Muğla'da minibüsün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana geldi. Enes Y. idaresindeki 07 BBL 394 plakalı minibüs Fethiye-Ölüdeniz yolu Oluklu mevkiinde devrildi.

Yapılan ihbar sonrasında kaza yerine kısa zamanda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Bölgeye ulaşan ekipler, sürücünün olay yerinde y​​​​​​​aşamını yitirdiği belirledi.

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Devrilen minibüsün altında kalan sürücüyü çıkarmak için ekipler yoğun çaba sarf etti.

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Kazada yaşamını yitiren Enes Y.'nin cenazesi savcının talimatı ile Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.