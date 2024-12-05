Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şarampole devrilen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Arsa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziya Eldemir'in (58), kullandığı 48 E 3132 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakiminiyetini kaybedip yoldan çıkması ile şarampole devrildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Eldemir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Eldemir'in cenazesi Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.