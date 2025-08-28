Muğla’da öğrencilere Akyaka’ya jesti

Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri için 1 TL'lik ulaşım uygulamasını 1 Eylül'den itibaren Menteşe-Akyaka hattında hayata geçiriyor. Muğla'da ikamet eden üniversite öğrencileri, Menteşe-Akyaka hattında "Muğla Kart Plus" ile 1 TL ödeyerek seyahat edebilecek.

Öğrenci dostu projelere imza atan Muğla Büyükşehir Belediyesi, ikametini Muğla'ya aldıran üniversite öğrencilerine "Muğla Kart Plus" ile şehir içi ulaşımda 60 TL'ye 60 biniş, kampüs ve Akyaka seferlerinde ise sadece 1 TL'ye ulaşım imkânı sunuyor. Üniversite öğrencileri özellikle yaz aylarında rağbet gören Menteşe-Akyaka hattında 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren yalnızca 1 TL ücretle seyahat edebilecek.

HANDE NUR BAYRAK: "MUĞLA ULAŞIM KONUSUNDA ÇOK BAŞARILI BİR ŞEHİR"

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi Hande Nur Bayrak, "Muğla'da ulaşım kolaylığı sayesinde bir sene içerisinde bütün ilçeleri gezme imkanı yakaladım. Muğla ulaşım konusunda çok başarılı bir şehir. Öğrenciler olarak hafta sonları yakın olduğu için Akyaka'yı tercih ediyoruz. 1 TL olması bizim için çok iyi bir hizmet" dedi.

"AKYAKA'NIN DA 1 TL OLMASI BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR AVANTAJ"

Üniversite öğrencisi Ceylin Takım, "Kötekli'de yapılacak çok fazla bir seçenek olmadığı için hafta sonları Akyaka'ya gidiyoruz. Şehir içi ulaşım zaten 1 TL yapılmıştı. Akyaka'nın da 1 TL olması bizim için çok büyük bir avantaj olacak" ifadelerini kullandı.

SERA EDİZ: "HEM GÜVENLİK HEM DE EKONOMİK AÇIDAN BİZİM İÇİN ÇOK İYİ OLDU"

Turizm Rehberliği öğrencisi Sera Ediz, "Sosyal faaliyetler açısından en yakın Akyaka'ya gidebiliyoruz. Akyaka'nın ulaşım ücretinin 1 TL olması güvenlik ve ekonomik açıdan bizim için çok iyi oldu" şeklinde konuştu.

"ÖĞRENCİLER OLARAK MUTLU OLDUK"

Üniversite öğrencisi Ali Uslu, "Uzun zamandır beklediğimiz bir hizmetti. Başkanımız Ahmet Aras'a bu hizmet için teşekkür ederim. Böyle bir imkan sağlandığı için öğrenciler olarak mutlu olduk. En yakın gidebileceğimiz yer Akyaka ve tercih edilen bir yer" dedi.

MUPA RAPORU GENÇLERİN TALEPLERİNİ ORTAYA KOYDU

Muğla Planlama Ajansı'nın (MUPA) hazırladığı "Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek" raporunda gençlerin kentteki öncelikli ihtiyaçlarının ulaşım, sosyal yaşam ve ekonomik destekler olduğu ortaya çıktı. Bu doğrultuda harekete geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla 1 TL'lik ulaşım uygulamasını hayata geçirdi. Gençlerin talepleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak başlatılan bu uygulama, öğrencilerin günlük yaşamını kolaylaştırırken aynı zamanda sosyal yaşama daha aktif katılımlarını destekliyor.

BAŞKAN ARAS: "ÖĞRENCİLERİMİZİN YÜZÜNÜN GÜLDÜĞÜNÜ GÖRMEK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren söz verdiğimiz gibi, Muğla'mızda gençlerimizin yaşamını kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçiriyoruz. Üniversite öğrencilerimizin güvenli ulaşım yapabilmeleri, bütçelerine katkıda bulunmak ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını desteklemek amacıyla başlattığımız 1 TL'lik ulaşım uygulamasını, Menteşe-Akyaka hattında da hayata geçirmeye karar vermiştik. Bu uygulamayı 1 Eylül itibarıyla başlatıyoruz. Öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda attığımız bu adımın, öğrencilerimizin yüzünü güldürdüğünü görmek bizler için en büyük mutluluk. Gençlerimizin kültürel etkinliklere katılabildiği ve şehrimizin güzelliklerinden faydalanabildiği bir Muğla'yı birlikte inşa ediyoruz" dedi.