Muğla'da ‘Okuldaki çiftlik’ proje uygulaması

Muğla'da Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu'nda başlatılan proje kapsamında, öğrenciler okul bahçesinde tarım ve hayvancılıkla ilgili çeşitli eğitimler alıyor İlk olarak, okulda sera kurulumu, fidan dikimi ve kümes yapımı gibi uygulamalı çalışmalarla 5 ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

PROJE KAPSAMINDA İLK HASAT ETKİNLİĞİ YAPILDI

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, projenin ilk aşaması olan meyve fidanı dikimini 17 Nisan 2024'te gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bu süreçte okul bahçesine 30 adet ve 14 çeşit meyve fidanı dikildi. Ayrıca, Bodrum'un iklim şartlarına uygun olarak, okul bahçesinde 40 m büyüklüğünde bir sera kuruldu ve içerisine 200 çilek fidesi dikildi. Çilek fidelerinin iklim değişiklikleri nedeniyle kuruma yaşanmış olsa da, sera içindeki boş alanlarda marul, brokoli, soğan ve maydanoz üretimi yapılmaya başlandığını belirten Baydar; "Bugün okulumuzda ürettiğimiz ürünlerimizi berber hasat edeceğiz ve okulumuza katkıda bulunmuş olacağız" dedi.

TARIM VE HAYVANCILIK EĞİTİMİNE DEVAM EDİLECEK

Baydar, projenin ilerleyen aşamalarında, okul bahçesinde en az 9 tavuk ve 1 horozdan oluşan bir kümes kurulduğunu belirtti. Kümesin içine temin edilen tavuklarla yumurta üretimine başlandı. Baydar, "Bu proje ile çocuklarımıza tarımı sevdirerek bilinç kazandırmayı amaçlıyoruz. Gelecek yıllarda farklı eğitimler ve tarımsal faaliyetlerle projeyi devam ettireceğiz" dedi.