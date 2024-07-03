Muğla'da operasyon. 89 kişi yakalandı

Muğla ilinde bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 89 kişi yakalandı. Bu kişilerden 23'ü kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar, 66'sı ise ifadeye çağrılanlar arasında yer alıyor.

Operasyonlar sonucunda yakalananların profili şu şekilde: 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 14 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 4 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 3 kişi ve 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 2 kişi bulunuyor.

Muğla genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların etkin bir şekilde devam ettiği belirtiliyor.