Muğla'da otluk alanda çıkan yangını TOMA söndürdü

Şiddetli rüzgarın etkisiyle tellerden çıkan kıvılcımın yangına sebep olduğu öğrenildi. Yangını fark eden polis kontrol noktasındaki görevli memur, durumu hemen haber merkezine iletti. Bunun üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. TOMA ekiplerinin olay yerine yakın olması sayesinde yangına kısa sürede müdahale edilerek alevlerin kontrol noktasına ulaşması önlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle yangın tamamen söndürüldü. Hızlı ve koordineli müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının sebebinin tellerden sıçrayan kıvılcımlar olduğu belirtilirken, yetkililer yaz aylarında artan yangın riskine karşı vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Polis kontrol noktasındaki memurlar ve çevredeki vatandaşlar, yangının büyümeden söndürülmesinden dolayı büyük bir rahatlama yaşadı.