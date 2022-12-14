Muğla'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

(AA) - Muğla-Yatağan kara yolu Salihpaşalar mevkisinde T.Y. (19) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muğla Kız Meslek Lisesi öğrencisi Sıla Akgül'e (15) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Akgül, ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesine kaldırılan Akgül, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.