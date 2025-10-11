Muğla Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Kız çocuklarının hayallerine ses olan Büyükşehir Belediyesi, miniklerin hayallerini görünür kıldı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan Menteşe Sende Gel Engelsiz Kafe, Oyuncak Kütüphanesi ve Yatağan Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezinde kurulan panolar, kız çocuklarının kaleminden dökülen umut dolu mesajlarla doldu. Çocuklar, gelecekte olmak istedikleri meslekleri, yaşamak istedikleri dünyayı ve sahip olmak istedikleri hakları yazılı notlar ve resimlerle paylaştı.

Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılında ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının eğitim, sağlık, güvenlik ve fırsat eşitliği haklarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi de bu kapsamda, kız çocuklarının özgürce hayal kurabildiği, kendini ifade edebildiği bir ortam oluşturdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kız çocuklarının yaşamın her alanında eşit fırsatlara sahip olması ve hayallerini gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocuklarımızın hayallerinin toplumun geleceğini şekillendirdiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Kız çocuklarının hayalleri, yarının güçlü ve eşit toplumunun temellerini oluşturuyor. Onların özgürce düş kurabildiği, eğitimle güçlendiği, eşit fırsatlara sahip olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, yarın bilimin, sanatın, siyasetin ve yaşamın her alanında söz sahibi kadınların ışığı olacak. Biz yerel yönetimler olarak onların önündeki engelleri kaldırmak, eşit fırsatlar sunmak ve özgüvenlerini desteklemekle sorumluyuz. Her kız çocuğunun eğitim hakkına ulaşabildiği, kimse tarafından geri bırakılmadığı, sesinin duyulduğu bir Muğla ve Türkiye için var gücümüzle çalışacağız"