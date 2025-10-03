Muğla’da rekor yağış: Fethiye ve Seydikemer’de sokaklar sular altında kaldı!

Gece saat 03.00'da başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Muğla'da özellikle Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Ortaca'da araçlar su altında kalırken, yağmurun şiddetini arttırdığı ilçelerde sokaklar ve evlerin bahçeleri su baskınına maruz kaldı.

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tüm kurulların teyakkuz halinde olduğu belirtildi. Akşam saatleri itibari ile 109 ihbar bildirimi yapıldığı açıklandı. Açıklamada, "Muğla il genelinde devam eden fırtınalı ve yağmurlu hava özellikle Ula, Marmaris, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerini etkilemektedir. Mevcut hava şartları nedeniyle yol ve ev bahçelerinin suyla doğması gibi durumlar yaşanmaktadır. Bugün itibariyle 109 ihbar bildirilmiştir. Gece saatlerinden itibaren teyakkuzda bekleyen AFAD, İtfaiye, MUSKİ, Devlet Su İşleri, Karayolları, Elektrik Şirketi, 118 Araç, 231 Personel, 2 Bot, 15 Jeneratör, 6 Dalgıç Pompa, 29 Motopomp ve 8 Vidanjör ile ihbarlara hızlı müdahale etmektedir. An itibariyle elimizde yağışlar sebebiyle mahsur kalma veya yan aranma gibi ihbara bulunmamaktadır" denildi.

FETHİYE, SEYDİKEMER'E REKOR YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat 18.00 itibari ile Muğla'da gerçekleşen yağış miktarı açıklandı. Buna göre, metrekareye Fethiye'de 107.7, Seydikemer 101.3, Fethiye Arpacık 90,8, Köyceğiz Zeytinalanı 81,7, Köyceğiz Otmanlar 79.8, Ula Akyaka 66, Dalaman 77.8, Yatağan 47,9, Marmaris Çetibeli 18.3, Bodrum 23.5, Kavaklıdere 15.3, Menteşe Muratlar Mahallesi 41.5, Milas 37.6, Ortaca yaklaşık 90 kilogram olarak ölçüldü.