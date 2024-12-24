Muğla'da ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

Kaynak: İHA
Muğla'da ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Jandarma ekipleri bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Menteşe İlçesi Yaraş Mahallesinde ikamet eden S.A. isimli şahsın elinde bulunan ruhsatsız tabancaları satmak için müşteri arayışında olduğu bilgisini aldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametinde yapılan aramada;

4 adet faturasız kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca şarjörü, elektro şok cihazı, göz yaşartıcı sprey ve 2 adet kelepçe ele geçirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı.

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