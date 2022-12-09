Muğla'da rüşvet operasyonu. 9 gözaltı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince, gümrük müdürlüğü çalışanı bazı memurların rüşvet aldıkları iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, gümrük muhafaza memurları Y.Ç, C.D, M.G.B, Marmaris Sahil Denetleme memurları İ.K. ve A.D, gemi acentesi çalışanı M.Y, yakıt tankeri şoförleri G.D, U.A. ve E.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılıyor. (AA)