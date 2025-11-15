Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran naaşı, dün Milas Ekinanbarı Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Törene, Sağlık Bakanı Dr. Vedat Işıkhan, Milas Kaymakamı Canberk Kaynak, CHP'li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve çok sayıda protokol mensubu katıldı.

Şehidin ailesi ve yakınları, acılı veda sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Eryılmaz, törende Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın kahkaha attığını söyleyerek sert bir paylaşım yaptı.

Eryılmaz, X'te paylaştığı videoda, cenaze namazı sırasında Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın kahkaha attığını öne sürdü.

Eryılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"PROF. DR. AYDIN AYAYDIN KAHKAHALAR ATIYOR"

"Muğla’nın Milas ilçesinde son yolculuğuna uğurlanan şehit Emrah Kuran’ın cenaze namazında Prof. Dr. Aydın Ayaydın kahkahalar atıyor. E tabi o şehitler hep sıvasız evlerin çocuklarından çıkıyor.

Sizin evinizden hiç çıkmadı. Tabi ateş düştüğü yeri yakıyor. Şehidin helvası sizin ocağınızda hiç kavrulmadı. Doğru Yol partisinden aday, ANAP ve CHP’ den milletvekili, AKP’ den büyükşehir belediye başkan adaylığı yapmış, yağmurda yaş kavgada taş görmemiş, hiç ter dökmemiş, hep ekmeğin içinden yemiş biri ne bilsin şehidi, şehidin acısını.

"BİZ SANA PROFESÖR, MİLLETVEKİLİ OLAMAZSIN DEMEDİK"

Hadi bu duygulara uzaksın be Aydın Ayaydın, cenaze adabında mı yok. Anan baban bir yakının ölmedi mi? Hayatında hiç cenaze namazına katılmadın mı? Hiç ter ve kan vermeden bu memleketin tüm imkanlarını kullanmış mahlukat nereden bilsin o acıyı. Biz sana Profesör, milletvekili v. s olamazsın demedik. Ancak ne olmadığını ve olamayacağını gördük."