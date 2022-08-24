Muğla'da şehirlerarası otobüs ve minibüslerde denetim

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Muğla-Aydın kara yolunda bulunan uygulama noktasında toplu taşıma araçlarının karışmış oldukları trafik kazalarının önlenmesi, yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin trafik kurallarına uygun olarak yürütülmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Şoförler Otomobilciler Odası Başkanlığına bağlı personelleri ile denetim yaptı.

Uygulama noktasında durdurulan otobüslerin ruhsat ve takoğrafları kontrol edilerek sürücülerin hız limitlerine uyup uymadıkları, belirlenen sürelerde değişim yapıp yapmadıkları ve belgeleri kontrol edildi.

Denetimlerde 6 araç sürücüsüne, belgesine logoları işletmemek, yolcu taşıma ruhsatı bittiği halde yolcu taşımak, taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması, seyir halinde telefon ile konuşmak maddelerinden 3 bin 957 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimler diğer uygulama noktalarında gün boyu devam edecek. (AA)