Muğla'da semt pazarı sular altında

DHA - Milas ilçe genelinde öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonrasında Semt Pazar yeri göle döndü. Belediyesi görevlileri ve vatandaşlar, suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıya göre 01.00 saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve yarın öğle saatlerinden itibaren de sağanak yağış beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerimiz hazır olarak bekletiliyor. Vatandaşlarımızın da dikkatli ve tedbirli olmasını önemle rica ederiz" uyarısı yapıldı.