Muğla'da seyir halindeki minibüs yandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Muğla'da seyir halindeki minibüs yandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, seyir halindeki bir minibüsün elektrik kablosunda meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı. Olay, Köyceğiz-Ortaca kara yolu Karacabel mevkisinde meydana geldi. Minibüs, sürücüsünün fark etmesiyle alevler içinde kaldı ve kullanılmaz hale geldi.

Minibüs, Karacabel mevkisinde seyir halindeyken, aracın elektrik kablosundan kaynaklanan bir sorun nedeniyle duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, hemen aracını yol kenarına çekerek yolcularını güvenli bir şekilde tahliye etti. Olayın ardından sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Minibüsün içindeki yolcular, sürücünün hızlı müdahalesiyle güvenli bir şekilde indirildi. O sırada yoldan geçen diğer sürücüler de yangına müdahale etmeye çalıştı. İlk müdahale, çevredekilerin yardımlarıyla yapılırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alındı ve yangın tamamen söndürüldü. Ancak, yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kablosundan kaynaklandığı belirlendi.

Yangının, aracın elektrik kablosundaki bir arıza nedeniyle başladığı tespit edildi. Minibüsün motor kısmında meydana gelen kısa devre, aracın hızla alev almasına yol açtı. Şans eseri, yolcuların zamanında tahliye edilmesi büyük bir faciayı önlemiş oldu.

Yangının çıkış nedeni ve minibüsün yaşadığı arızayla ilgili olarak, yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, minibüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından, araç sahiplerine elektrik sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve olası arızaların önceden tespit edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Son Haberler
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze’de can kaybı arttı
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze’de can kaybı arttı
Malatya’da siyah kuşak heyecanı
Malatya’da siyah kuşak heyecanı
Denizli'de sokağa beton parçaları yağdı!
Denizli'de sokağa beton parçaları yağdı!
Konya Ereğli'de TIR'dan gelen kötü kokunun nedeni bakın neymiş!
Konya Ereğli'de TIR'dan gelen kötü kokunun nedeni bakın neymiş!
İtalyan basını yazdı: Dybala son maçına çıkacak
İtalyan basını yazdı: Dybala son maçına çıkacak