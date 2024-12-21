Muğla'da seyir halindeki minibüs yandı

Minibüs, Karacabel mevkisinde seyir halindeyken, aracın elektrik kablosundan kaynaklanan bir sorun nedeniyle duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, hemen aracını yol kenarına çekerek yolcularını güvenli bir şekilde tahliye etti. Olayın ardından sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Minibüsün içindeki yolcular, sürücünün hızlı müdahalesiyle güvenli bir şekilde indirildi. O sırada yoldan geçen diğer sürücüler de yangına müdahale etmeye çalıştı. İlk müdahale, çevredekilerin yardımlarıyla yapılırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alındı ve yangın tamamen söndürüldü. Ancak, yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kablosundan kaynaklandığı belirlendi.

Yangının, aracın elektrik kablosundaki bir arıza nedeniyle başladığı tespit edildi. Minibüsün motor kısmında meydana gelen kısa devre, aracın hızla alev almasına yol açtı. Şans eseri, yolcuların zamanında tahliye edilmesi büyük bir faciayı önlemiş oldu.

Yangının çıkış nedeni ve minibüsün yaşadığı arızayla ilgili olarak, yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, minibüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından, araç sahiplerine elektrik sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve olası arızaların önceden tespit edilmesi gerektiği hatırlatıldı.