Muğla'da şiddetli deprem! Tüm çevre illerden hissedildi (3 Haziran 2025)

AFAD, Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Deprem Muğla ve çevre illerden hissedildi.

MUĞLA VALİSİ: 34 KİŞİ YARALANDI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaşanan depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, depremde yaşanan panik nedeniyle Muğla il genelinde, yüksekten atlama ve düşme gibi sebeplerle 34 kişinin hafif şekilde yaralandığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı, bir binada ise çatlak oluştuğunu ifade ederek, ekiplerin saha tarama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD) Akdeniz açıklarından meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından herhangi bir olumsuzluk meydana gelmediğini bildirdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02.17'de meydana gelen ve Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullandı.