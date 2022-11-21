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Şiddetli yağış semt pazarını sular altında bıraktı

Muğla’nın Milas ilçesinde şiddetli yağış sonrasında semt pazar yeri sular altında kaldı.

Galeri Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 22:46
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Şiddetli yağış semt pazarını sular altında bıraktı

Muğla genelinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış sonrasında Milas’taki semt pazar yeri sular altında kaldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

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Şiddetli yağış semt pazarını sular altında bıraktı

Yağmurdan dolayı bir otomobil de rögar çukuruna kaçarken vatandaşlar aracı kurtarmak için seferber oldu.

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Şiddetli yağış semt pazarını sular altında bıraktı

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından da Muğla il genelinde fırtına ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıya göre bu gece 01.00 saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve yarın öğle saatlerinden itibaren de sağanak yağış beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerimiz hazır olarak bekletilmektedir. Vatandaşlarımızın da dikkatli ve tedbirli olmasını önemle rica ederiz" ifadelerini kullandı.

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Şiddetli yağış semt pazarını sular altında bıraktı

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Şiddetli yağış semt pazarını sular altında bıraktı

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Şiddetli yağış semt pazarını sular altında bıraktı

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Şiddetli yağış semt pazarını sular altında bıraktı

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