﻿Şiddetli yağış semt pazarını sular altında bıraktı

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından da Muğla il genelinde fırtına ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıya göre bu gece 01.00 saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve yarın öğle saatlerinden itibaren de sağanak yağış beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerimiz hazır olarak bekletilmektedir. Vatandaşlarımızın da dikkatli ve tedbirli olmasını önemle rica ederiz" ifadelerini kullandı.