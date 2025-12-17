Muğla Valisi İdris Akbıyık, MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, birlikte atılacak her adımın gelecek nesillerin dünyasına umut olacağını söyledi.

Kaynakları koruyarak çevre kirliliğini azaltıp ekonomiye katkı sağlamanın, toplumsal farkındalık ve sorumlulukta sürdürülebilir mücadele için önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Akbıyık, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin Türkiye'nin dünyaya sunduğu güçlü bir vizyon olduğunu kaydetti.

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği başta olmak üzere çok sayıda çevresel sorunla karşı karşıya olunan bir dönem yaşandığını vurgulayan Akbıyık, "Bu kapsamda düzenlenen çalıştayımız kamu, akademi, özel sektör ve sivil toplumu aynı masada, insanlığın en önemli sorunlarından biri için buluşturarak ortak bir akıl üretmeyi, kalıcı ve uygulanabilir çözümler geliştirmeyi hedeflemesi bakımından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Akbıyık, 1484 kilometrelik kıyı uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun sahil şeritlerinden birine sahip olan Muğla'nın, özel çevre koruma alanları, zengin biyolojik çeşitliliği, iklim yapısı ve bitki örtüsüyle eşsiz bir bölge olduğunu dile getirdi.

'DÜNYADA 7 MİLYARDAN FAZLA İNSANIN VAKFIYIZ'

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise yerelden ulusala sıfır atık mottosuyla yola çıktıklarını ifade etti.

Bütün taraflarla Muğla'nın geleceğini tartıştıklarını belirten Ağırbaş, şöyle konuştu:

"Burada 'Muğla için neler yapabiliriz?' bunu konuştuk. Bütün tarafların katılımıyla iki ayrı toplantı gerçekleştirdik. 2 hafta önce Muğla'da sıfır atık çalıştayımızı gerçekleştirdik. Bugün ise çalıştayın sonuç toplantısını yaptık. Çalıştayımızda 10 farklı alanda masalar oluşturuldu. Gıda israfından belediye hizmetlerine, denizsel atıklardan doğayı korumaya kadar. Bugün bu konuyla alakalı çözüm önerilerini ortaya koydular. Özellikle Muğla genelindeki iyi uygulamaları teşvik etmek için çaba gösteriyoruz. Vakfımızın kurucusu Emine Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de başlattığımız Sıfır Atık Hareketi bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan bir hareket. Türkiye'nin, şehirlerimizin geleceği için çözüm yolları arıyoruz. Ülkemizin geleceği için çalışıyoruz. Türkiye'de 86 milyonun, dünyada 7 milyardan fazla insanın vakfıyız"

Diğer konuşmalar

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ise çalıştay sonunda çıkan sonuçlara dikkati çekti.

Bolat, kentte özellikle turizm sezonunda nüfusun artmasıyla birlikte atık miktarının ciddi boyutlara ulaştığını ve bu kapsamda 10 konu başlığının belirlendiğini kaydetti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da Sıfır Atık Hareketi'nin çevresel duyarlılığın ötesinde, toplumsal sorumluluğu, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve gelecek kuşaklara karşı taşınılan ortak yükümlülüğü bir araya getiren bütüncül bir anlayış olduğunu söyledi.

Kaçar, günümüzde karşı karşıya kaldığımız israf sorununun yalnızca atık miktarlarının artmasıyla sınırlı olmadığını, geçmişte ihtiyaç temelli şekillenen tüketim alışkanlıklarının zamanla hızın, tek kullanımlığın ve aşırı tüketimin öne çıktığı bir yapıya evrildiğini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise sıfır atıkla ilgili kentte önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Aras, çevrenin korunmasının yalnızca kurumların değil tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve biyogaz tesisleriyle Muğla'nın çevre alanında önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

İYİ UYGULAMALAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Konuşmaların ardından sıfır atık belgeseli gösterildi. Daha sonra Muğla'da sıfır atıkla ilgili iyi uygulamaları gerçekleştiren kamu ve özel sektör temsilcilerine ödülleri verildi.

Program sonunda Muğla'nın öne çıkan sıfır atık uygulama örneklerinin yer aldığı sergi gezilerek çalıştayda geliştirilen çıktılar kamuoyu ile paylaşıldı.

Programa, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.