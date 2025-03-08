Muğla'da silah kaçakçısı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve sosyal medya hesaplarından silah teşhir eden kişilere yönelik Bodrum, Milas, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Marmaris ilçelerinde çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 9 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, yivsiz av tüfeği, tabancalara ait 8 şarjör, 1299 tabanca fişeği, 16 kurusıkı tabanca fişeği, 20 tüfek kartuşu, 320 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda yakalanan 11 şüpheliye ise adli işlem yapıldı.