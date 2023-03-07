7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Muğla'da 'suç örgütü' operasyonu: 8 gözaltı

Muğla Milas'ta suç örgütü kurmak suçlaması ile 10 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 17:11
Takip Et

Muğla'da 'suç örgütü' operasyonu: 8 gözaltı

Muğla'da 'suç örgütü' operasyonu: 8 gözaltı
+
Aa
-

İHA'da yer alan habere göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde üç ay süren istihbari çalışmalar neticesinde, suç örgütü kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilerin yakalanması maksadıyla Milas ilçesinde 10 ayrı adreste 8 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda kubar esrar ve metamfetamin, 18 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 adet sentetik hap, 7 adet cep telefonu, ruhsatsız av tüfeği, 5 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
2
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
3
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
4
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
5
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
6
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
7
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Hakan Keleş'ten flaş itiraf
﻿Hakan Keleş'ten flaş itiraf
﻿Hakan Keleş'ten flaş itiraf
﻿Avrupa kulüplerinin gözü Ferdi Kadıoğlu'nda. Bonservisi belli oldu
﻿Avrupa kulüplerinin gözü Ferdi Kadıoğlu'nda. Bonservisi belli oldu
﻿Avrupa kulüplerinin gözü Ferdi Kadıoğlu'nda. Bonservisi belli oldu
﻿Hakan Keleş'ten Karagümrük maçı hakkında açıklama
﻿Hakan Keleş'ten Karagümrük maçı hakkında açıklama
﻿Hakan Keleş'ten Karagümrük maçı hakkında açıklama
﻿Katar'dan gelen insani yardım ekipleri Türkiye'den ayrılıyor
﻿Katar'dan gelen insani yardım ekipleri Türkiye'den ayrılıyor
﻿Katar'dan gelen insani yardım ekipleri Türkiye'den ayrılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.