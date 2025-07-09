Muğla’da tarihi eser operasyonu

Kaynak: İHA
Muğla’da tarihi eser operasyonu

Muğla'nın Ula ilçesinde bir şahsın ikametinde gerçekleştirilen aramada, çok sayıda tarihi eser niteliğinde obje ile ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Ula ilçesi Şirinköy Mahallesi'nde ikamet eden T.Ö. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 41 adet çeşitli boy ve ebatlarda tarihi eser obje, 2 adet tarihi eser niteliğinde av tüfeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet ruhsatsız havalı tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 369 adet av tüfeği fişeği, 21 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet optik dürbün ele geçirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki objeler ve silahlarla ilgili adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

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