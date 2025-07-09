Muğla’da tarihi eser operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Ula ilçesi Şirinköy Mahallesi'nde ikamet eden T.Ö. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 41 adet çeşitli boy ve ebatlarda tarihi eser obje, 2 adet tarihi eser niteliğinde av tüfeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet ruhsatsız havalı tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 369 adet av tüfeği fişeği, 21 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet optik dürbün ele geçirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki objeler ve silahlarla ilgili adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.