Özel'den AYM'ye çağrı: Torunlarımız için sizden adalet bekliyoruz

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen mitinge, çevre örgütlerinin yanı sıra bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlları ve Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil, mitingdeki yerini aldı.

CHP lideri "Toprağımızı vermiyoruz" mitinginde on binlere seslendi.

"TORUNLARIMIZ İÇİN SİZDEN ADALET BEKLİYORUZ"

Özel'in konuşmalarından satırbaşları şekilde:

Sizden önce de vardı, sizden sonra da olacak. İnsanlara iş olur, aş olur. Böyle bir güzelliği çoğaltmamız gerekirken, iktidar 23 yılda zeytine 11 kez Meclis zemininde saldırdı. Görünen sadece Akbelen'deki saldırı değil, tehlikeli maddelerle izin süreçlerinin hızlanacağı ve bundan sonraki süreçte bu kanun bu haliyle kalırsa doğa katliamlarının artacağını görüyoruz. Ellerini vicdanlarına koysunlar. AYM'ye çağrımızdır, torunlarımız için sizden adalet bekliyoruz.

Birileri geleceğimize savaş açmış. Biz de bunun karşısında demokratik direnme hakkımızı kullanıyoruz. Biz kazanacağız. Halk kazanacak, zeytin ağaçları kazanacak. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!

"HAKLILAR KAZANACAK, HALK KAZANACAK!"

Birileri geleceğimize savaş açmış, birlikteliğimize savaş açmış, demokrasiye savaş açmış.

Biz de bunun karşısında demokratik direnme hakkımızı kullanıyoruz ve kötülükle savaşıyoruz!

Biz kazanacağız, iyiler kazanacak, haklılar kazanacak, halk kazanacak!

MİTİNGDE İMAMOĞLU'NUN MESAJI OKUNDU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki hücresinden yolladığı mektup alanda okundu.

İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

Sevgili Akbelenliler; yurdunu, ülkesini canı gibi seven, vatan toprağına canı gibi sahip çıkan, benim temiz kalpli, cesur vatandaşlarım… Sizleri Silivri’deki hücremden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Verdiğiniz onurlu mücadele için, her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ülkemiz maalesef, adalet ve merhamet duygusunu yitirmiş, haksız kazanç ve çıkar şebekeleri tarafından yağmalanıyor. 86 milyonun haklarını, bu ülkenin menfaatlerini korumakla yükümlü iktidar, bu kirli sürecin tam merkezindedir. Vatan toprağının kıymetini bilmeyen, ülkeyi bir ganimet gibi gören bu anlayış, millete sırtını dönmüştür. Milletin ihtiyaçlarına sırtını dönmüştür, milletin iradesine sırtını dönmüştür.”

"ZEYTİNLİKLERİN YOK EDİLMESİNE SEYİRCİ KALAMAZ"

Milletin haklarını hiçe sayan bu iktidar, Akbelen’de de anayasayı ve hukuku çiğneyerek, baskıyla, zulümle sonuç almaya çalışıyor. Hiçbir vatansever, içinde insan ve doğa sevgisi olan, Allah korkusu taşıyan hiç kimse ormanların talan edilmesine, zeytinliklerin yok edilmesine seyirci kalamaz. Maden yatırımları, ülkemiz için elbette çok önemlidir. Ancak riskleri doğru hesaplanmamış, geri dönüşü olmayan tahribatlar yaratan, vatandaşlarımızı ağır bir biçimde mağdur eden yatırımlar, yanlış ve tehlikeli yatırımlardır. Madencilik alanındaki yanlış yatırımların maliyetini, milletçe, kuşaklar boyu öderiz. Onun için, maden yatırımlarının uzun vadeli bir bakış açısıyla, yerel irade ve hassasiyetleri gözeterek, merkezi bir ekonomik ve sosyal plan çerçevesinde ele alınması şarttır.”

CHP Aksaray’da denge değişiyor: Yasemin Turan Özdemir il yönetiminden istifa etti

ÇÜNKÜ BAŞKA VATANIMIZ YOK VE BİZ, BU VATANI CANIMIZDAN AZİZ BİLİYORUZ"

Kısa vadeli siyasi hesaplarını, birtakım küçük grupların çıkarlarını kamu yararının ve memleketin geleceğinin önüne koyanlar şunu çok iyi bilsinler ki; kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağı günler yakındır. 2018’den bu yana, 26 milyon metrekare vatan toprağının orman vasfını yitirmesine sebep olanlar, bunun bedelini sandıkta ve yargı önünde ödeyecekler. Zeytinliklerimizin, derelerimizin, yaylalarımızın yok olmasına sebep olanlar, bunun bedelini sandıkta ve yargı önünde ödeyecekler. Akbelen’de ve ülkenin dört bir yanında ormanlarımıza, zeytinliklerimize, derelerimize, yaylalarımıza, verimli ovalarımıza, su kaynaklarımıza sahip çıkanlar, vatan müdafaasındadırlar. Onlarla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü başka vatanımız yok ve biz, bu vatanı canımızdan aziz biliyoruz. Sizlere, yürekli mücadeleniz için, bir kez daha ülkem adına teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kalın sağlıcakla.