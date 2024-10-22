Muğla'da ’torbacı’ operasyonu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Timleri tarafından narkotik köpeği Stark'ın desteğiyle Bodrum ve Menteşe ilçelerinde torbacılara yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Timleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik köpeği "Stark'ın desteğiyle Bodrum ve Menteşe ilçelerinde operasyon düzenleyen ekipler 409 gram metamfetamin, 168 gram esrar, 1 adet ecstasy, 1 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek ele geçirdi. Operasyon sırasında Stark'ın üstün performansı dikkat çekerken, ele geçirilen malzemelere el konuldu. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.